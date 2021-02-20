В Петербурге в субботу ожидаются снег и потепление

В Петербурге в субботу ожидаются снег и потепление
Зима в Петербурге. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В субботу, 20 февраля, в Петербург придет потепление. Подробности рассказал ведущий специалист центра «Фобос» в своем ежедневном прогнозе.

По его прогнозу, метеорологические условия в Петербурге сформирует тёплый атмосферный фронт. Его облачная гряда закроет небо плотными облаками, местами вызывая снег.

Днем столбики термометров покажут -5…-7 градусов, в Ленобласти температура воздуха ожидается на уровне -4…-9 градусов, на востоке местами похолодает до -13 градусов. Ветер юго-восточного направления будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 767 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Вильфанд рассказал, какая погода ждет петербуржцев на Новый год. По его прогнозу, в течение предновогодней недели температура воздуха в Северной столице будет выше нормы на 4-8 градусов.

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