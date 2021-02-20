При прорыве трубы с кипятком на Васильевском обварился прохожий. Его госпитализировали

На Васильевском острове в Петербурге произошла коммунальная авария. Прорыв трубы произошел у дома № 54 по 7-й линии.

В результате аварии на тепломагистрали на Среднем проспекте Васильевского острова пострадал мужчина. Его госпитализировали.

«В зоне вытекания теплоносителя оказался мужчина. Ему оперативно оказана помощь. В настоящее время он находится в НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе. Компания готова оказать всю необходимую помощь в реабилитации», — сообщили gazeta.spb.ru в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Ремонт повреждённого участка планируется завершить в ближайший час.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в центре Петербурга произошла коммунальная авария в одном из исторических домов. Зоомагазин в здании на Гороховой улице затопило водой. На месте работают спецслужбы.