В Ленобласти за сутки коронавирус подхватили 184 человека

В Ленобласти за сутки коронавирус подхватили 184 человека
В Ленобласти с каждым днем растет количество зараженных. Фото: pixabay.com

В Ленобласти продолжают выявлять новые случаи заражения коронавирусом. За минувшие сутки в регионе COVID-19 подтвердили у 184 жителей.

Об этом стало известно сегодня, 20 февраля. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, за все время пандемии в регионе зарегистрировали 34 718 случаев коронавируса.

С начала пандемии побороть новую болезнь смогли 31 327 человек. Коронавирус унес жизни 572 человека, 13 скончались за последние сутки.

В России за сутки зафиксировано 12 953 новых случаев COVID-19. Из них 10,2% не имели клинических проявлений болезни.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за минувшие сутки выявили 1 092 случая коронавируса.

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