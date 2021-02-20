В Петербурге зафиксировано 1092 новых случая коронавируса

В Петербурге зафиксировано 1092 новых случая коронавируса
При вакцинации менее 50% населения пандемию не остановить. Фото: pixabay.com

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, за минувшие 24 часа, в Северной столице выявлен 1092 случая заражения коронавирусом. Об этом стало известно в субботу, 20 февраля.

В России за сутки зафиксировано 12 953 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 10,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировали 480 летальных исхода. При этом 17 484 человека смогли вылечиться от инфекции. Северная столица занимает второе место по суточному приросту в России. На первом – Москва.

С начала пандемии в России выявлено 4 151 984 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 82 876 летальных исходов. Общее число тех, кто выздоровел составило 3 697 433 пациента.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что китайские врачи рассказали, каково главное последствие коронавируса. Их исследование опубликовали в журнале The Lancet. Они отметили, что проверили данные более 1,7 тысяч пациентов и выяснили, что многие жалуются на затяжные симптомы и осложнения после выздоровления.

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