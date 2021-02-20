Балерина Мариинского театра исполнила танец-протест на льду Финского залива

Балерина Мариинского театра Ильмира Багаутдинова исполнила партию белого лебедя на Финском заливе, чтобы привлечь внимание к застройке бухты Батарейна.

Видео артистка опубликовала на своей странице в Facebook. Балерина выступила в пачке и на пуантах, несмотря на мороз. Под роликом она призвала подписать петицию.

«Природа в гармонии с людьми. Все это под угрозой уничтожения», — написала балерина в соцсети.

В комментариях подписчики спросили артистку, не холодно ли ей. В ответ на это она заявила, что готова потерпеть ради сохранения уникального природного места.

Речь идет о сохранении природной зоны бухты Батарейная, где планируют построить зерновой терминал. О застройке бухты стало известно весной прошлого года. Эко-активисты полагают, что в результате будет разрушена дюна, вырублен сосновый лес, пострадает животный и растительный мир, а местные жители лишатся популярной рекреационной зоны.

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