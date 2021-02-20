Беглов: в 2021 году в Петербурге состоится праздник выпускников «Алые паруса»

Беглов: в 2021 году в Петербурге состоится праздник выпускников &#171;Алые паруса&#187;
Праздник выпускников "Алые паруса". Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

В 2021 году выпускники города смогут в офлайн-формате повеселиться на «Алых парусах». Об этом рассказал губернатор города Александр Беглов.

Об этом стало известно сегодня, 20 февраля. Как сообщила пресс-служба администрации губернатора, на встрече с кадетами классов МЧС школы №364 градоначальник рассказал, что главный праздник выпускников пройдет в традиционном формате.

Подробности проведения мероприятия пока неизвестны.

Напомним, в 2020 году выпускники провели праздник в онлайн-формате из-за пандемии. Впервые в истории «Алых парусов» бриг «Россия» прошел не по Неве в центре города, а по Финскому заливу. Онлайн-показ фестиваля выпускников на официальном туристском портале посмотрели более трех тысяч человек из 30 стран мира.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что часть акватории устья Невы и Финского залива была закрыта во время праздника выпускников «Алые паруса» в 2020 году.

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