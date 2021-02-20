В Сосновом Бору и Выборге появятся ледовые арены

В Ленинградской области появятся сразу два ледовых дворца за один день. Ледовые арены появятся в Сосновом бору и Выборге.

Об этом сообщили в администрации 47-региона. Так, Выборгская ледовая арена получила разрешение на ввод в эксплуатацию и по закрытому катку в Сосновом Бору принято решение о строительстве с равным финансированием бюджета региона и Госкорпорации «Росатом».

«Это будет хороший подарок для жителей города», — заявил Александр Дрозденко. Об этом рассказал глава области Александр Дрозденко.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о появлении проектов фасадов и парка «СКА Арены». Российские специалисты взяли за основу образ неба и млечного пути.