Петербуржцев предупредили о сильном снегопаде в ночь на 21 февраля

Жителей Северной столицы предупредили о предстоящих снегопадах. Снежный покров накроет город в ночь на воскресенье, 21 февраля.

Сильный снег продолжится и в первой половине дня. При этом, по прогнозам синоптиков, завтра в городе немного потеплеет: в дневное время температура воздуха составит от 4 до 6 градусов мороза.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу, в связи с погодными условиями в городе ожидается гололедица и сложная обстановка на дорогах. Горожан а просят быть предельно внимательными и осторожными.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге ожидаются сугробы до 50 сантиментов.