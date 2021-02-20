Петербуржцев предупредили о сильном снегопаде в ночь на 21 февраля

Петербуржцев предупредили о сильном снегопаде в ночь на 21 февраля
Ночная уборка снега в Петербурге. Фото: пресс-служба Комитета по благоустройству

Жителей Северной столицы предупредили о предстоящих снегопадах. Снежный покров накроет город в ночь на воскресенье, 21 февраля.

Сильный снег продолжится и в первой половине дня. При этом, по прогнозам синоптиков, завтра в городе немного потеплеет: в дневное время температура воздуха составит от 4 до 6 градусов мороза.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу, в связи с погодными условиями в городе ожидается гололедица и сложная обстановка на дорогах. Горожан а просят быть предельно внимательными и осторожными.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге ожидаются сугробы до 50 сантиментов.

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