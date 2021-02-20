Петербуржцев предупредили о сугробах до 50 сантиметров

К 24 февраля высота снежного покрова в Северной столице может увеличиться в 2,5 раза. Об этом рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

По его словам, сугробы в городе к началу рабочей недели подрастут до 50 сантиментов из-за сильных снегопадов. Такое количество снега в последний раз наблюдалось в 2010-2011 годах.

Как сообщил ТАСС, за выходные ожидается выпадение 20-25 мм осадков, которые составят до 65-80 процентов от нормы текущего месяца.

При этом в ближайшие дни температура воздуха в городе будет меняться слабо. Оттепель в городе можно ожидать во второй половине следующей недели.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня метеорологические условия в Петербурге сформирует тёплый атмосферный фронт.