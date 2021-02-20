Из российской тюрьмы вышел участник одной из самых опасных банд 90-х

В России на свободу из тюрьмы вышел Игорь Буртасов, который был в составе одной из самых опасных организованных преступных банд 1990-х. Мужчина был участником группировки «29-й комплекс».

Как сообщает издание Chelny-biz со ссылкой на источники, Игорь Буртасов более известный в своих кругах, как Гоша, стоял у истоков создания «29-го комплекса». В 2006 году нарушителя приговорили к 21-му году колонии строгого режима. Тогда его признали виновным в причастности к убийству криминального авторитета Василия Лысых и бывшего члена преступной группировки Марата Гарипова. В итоге, Буртасов смог освободиться из колонии раньше назначенного срока.

Отметим, что «29-й комплекс» был создан Мансуром Сафиным. Название означает один из районов Набережных Челнов. В группировке в 1990-х состояло около 500 человек. Они совершали преступления на территории Татарстана, Удмуртии, Москвы, Московской области и Украины.

Суд признал банду причастной к 21 убийству, а также к 7 случаям похищений и незаконного лишения свободы.

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