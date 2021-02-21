В Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали почти 23 тысячи человек

Жители Северной столицы продолжают сдавать тесты на выявление коронавируса. За минувшие сутки медики успели проверить 22 941 человека.

Об этом стало известно сегодня, 21 февраля. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, за указанный период по номеру 122 в единую региональную информационно-справочную службу с вопросами, которые связаны с COVID-19, позвонили 2 911 раз.

С 5 октября на портале #мывместе зарегистрировались 1 400 петербургских волонтеров. Из них прошли обучение и получили аккредитацию 1139 человек. Они помогают во время пандемии другим людям.

Напомним, к настоящему моменту в Петербурге действуют 126 прививочных пунктов. Планируется увеличить их количество до 146.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Александр Беглов оценил, как работают пункты вакцинации во Фрунзенском районе города.