В воскресенье утром дороги Петербурга почти свободны от пробок

В Петербурге в последний выходной перед началом рабочей недели почти нет пробок. Дорожная ситуация в городе оценивается в 2 балла.

Сегодня, 21 февраля, городские трассы практически свободны от пробок. Согласно данным сервиса «Яндек.Карты», к 11 часам утра заторы могут вырасти до 3 баллов.

Так, небольшое скопление машин наблюдается на Садовой улице, Измайловском, Загородном, Невском и Лиговском проспектах, набережной Обводного канала, Кременчугской улице, Новочеркасском проспекте, Благодатной улице и Московском проспекте.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня жителей Петербурга ожидает теплая и снежная погода.