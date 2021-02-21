В воскресенье утром дороги Петербурга почти свободны от пробок

В воскресенье утром дороги Петербурга почти свободны от пробок
Дорожная ситуация в Петербурге 21 февраля. Фото: Яндекс.Пробки

В Петербурге в последний выходной перед началом рабочей недели почти нет пробок. Дорожная ситуация в городе оценивается в 2 балла.

Сегодня, 21 февраля, городские трассы практически свободны от пробок. Согласно данным сервиса «Яндек.Карты», к 11 часам утра заторы могут вырасти до 3 баллов.

Так, небольшое скопление машин наблюдается на Садовой улице, Измайловском, Загородном, Невском и Лиговском проспектах, набережной Обводного канала, Кременчугской улице, Новочеркасском проспекте, Благодатной улице и Московском проспекте.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня жителей Петербурга ожидает теплая и снежная погода.

«Яндекс.Пробки» новости СПб пробки


 

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