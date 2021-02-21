В Колпино мужчина избил своего отца музыкальной колонкой

В Колпино мужчина избил своего отца музыкальной колонкой
Семейный конфликт произошел на проспекте Ленина, 35. Фото: скриншот Google. Карты

В Колпинском районе Петербурга после семейного конфликта госпитализировали мужчину. Его ударил собственный сын.

Инцидент произошел в пятницу, 19 февраля, в доме №35 на проспекте Ленина. Вечером 33-летний неработающий мужчина во время внезапной ссоры ударил по голове колонкой от музыкального центра своего 62-летнего отца.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, пострадавшего госпитализировали в состоянии комы. Медики диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга.

Прибывшие полицейские задержали нападавшего. В отношении мужчины составили административный протокол. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В настоящее время он находится в изоляторе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Колпино женщина, находящаяся в розыске, 1 января зарезала сожителя.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти колпинский райн новости СПб


 

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