В Колпино женщина, находящаяся в розыске, 1 января зарезала сожителя

Около 9 часов вечера 1 января в дежурную часть полиции по номеру 02 позвонила женщина, которая рассказала, что в квартире одного из домов по улице Металлургов в Колпино скончался её сожитель.

На место происшествия отправились сотрудники правоохранительных органов, которые обнаружили по вышеуказанному адресу труп 49-летнего мужчины с проникающим ножевым ранением в области груди. В квартире на момент прибытия полицейских также находилась 47-летняя гражданка, которая, как выяснилось, была объявлена в местный розыск.

Женщина скрывалась от следствия и, как оказалось имела две судимости, — за убийство и угрозу убийством. Кроме того, её поместили под подписку о невыезде в октябре 2019 года в рамках расследования кражи. Полиция продолжает разбираться в обстоятельствах гибели петербуржца и степени причастности к этому подозреваемой. Возбуждено уголовное дело.

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