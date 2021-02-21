Более 68 тыс. уголовных дел было заведено на пьяных водителей в 2020 году

Более 68 тыс. уголовных дел было заведено на пьяных водителей в 2020 году
Водителей лишают прав. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Правоохранительные органы продолжают борьбу с нетрезвыми водителями. Только за минувший год было зарегистрировано 550 тыс. случаев управления транспортом в пьяном виде. Возбуждены уголовные дела.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД России, за 2020 год к уголовной ответственности привлекли 68,4 тыс. недобросовестных водителей.

«Сотрудниками Госавтоинспекции пресечено 550,7 тыс. фактов управления транспортными средствами водителями в состоянии опьянения и отказавшимися от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, из которых 68,4 тыс. отнесено к уголовной юрисдикции», – говорится в сообщении.

Отметим, что количество случаев превысило показатели 2019 года. Кроме этого, возросли ситуации остановки водителей, которые находились в наркотическом опьянении.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в январе водители-нарушители спровоцировали почти 300 аварий в Петербурге.

ГУ МВД России пьяный водитель уголвоное дело


 

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