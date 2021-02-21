Более 960 домов остались без газа в Свердловской области после пожара на газопроводе

Жители города Качканара столкнулись с серьезной аварией. Они остались без газа из-за сильного возгорания на газопроводе.

Как сообщает пресс-служба областного МЧС, прорыв случился на участке в 7 км от города примерно в 18:00. В результате пострадало 140 многоквартирных домов, которые перевели на мазут. Это позволило обеспечить жителей теплом. Однако ликвидировать последствия не удалось в частном секторе, – жители 961 дома находятся без газа.

Само возгорание было устранено в 18:50, а ремонтные работы планируют завершить только к утру понедельника. Запуск газа произойдет и вовсе днем 22 февраля. На данный момент местных жителей снабжают всем необходимым для обеспечения тепла, – подвозят дрова и обогреватели, также развернуты пункты для обогрева.

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