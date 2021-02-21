На Автовской пожарные тушили огонь в производственном здании по повышенному рангу

На Автовской пожарные тушили огонь в производственном здании по повышенному рангу
Пожар в Кировском районе. Фото: ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

В Кировском районе Петербурга случился пожар в производственном здании. Спасатели оперативно приступили к ликвидации огня.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, возгорание произошло вечером в воскресенье, 21 февраля, в доме №31 на Автовской улице. В нежилом здании загорелось оборудование площадью 100 квадратных метров. Пожару присвоили ранг №1 БИС в 19:19, однако в 20:08 огонь уже удалось локализовать.

Отметим, что в ликвидации пожара участвуют 6 единиц техники и 27 человек личного состава. На данный момент информации о пострадавших не поступало. Точная причина возгорания также остается неизвестной. Спасатели продолжат работать на месте происшествия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на Магнитогорской в пожаре погиб один человек. Там загорелось здание склада – по предварительным данным, причиной стало короткое замыкание.

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