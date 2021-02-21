Количество обращений за помощью петербуржцев с Covid-19 возросло на 185%

В Северной столице увеличилось количество обращений по поводу коронавируса. Показатель подскочил за неделю на 185%.

Как сообщают в Смольном, в городе резко увеличилась динамика коронавирусной помощи. Врачи оказали содействие пациентам на 185,20% больше, чем за аналогичный период на прошлой неделе. Кроме этого, за минувшие семь дней в городе стало больше суточных госпитализаций с новой инфекцией.

Однако, не все показатели показали такой стремительный рост. Общее число активных больных упало за данный период. В целом, в городе пока что держится тенденция спада распространения коронавирусной инфекции.

По словам специалистов, улучшить ситуацию в Петербурге, как и в других регионах, может только массовая вакцинация. На данный момент в Северной столице вакцину получили около 215 тыс. человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что около 4% петербуржцев прошли вакцинацию от коронавируса.