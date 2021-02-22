Ефремов выплатил еще 300 тысяч рублей по делу о смертельном ДТП

Осужденный за участие в смертельной аварии актер Михаил Ефремов выплатил еще одну компенсацию. 300 тыс. рублей поступили насчет семьи погибшего в ДТП водителя Сергея Захарова. Об этом заявил адвокат обвинения Сергей Аверцев в интервью «Комсомольской правде».

Отмечается, что данная сумма уже стала пятой, которую актер выплачивает родственникам погибшего. В общей сложности потерпевшие получили более 4,4 млн рублей.

«Изначально в суд мы обращаться не хотели. Вышли на переговоры с адвокатами актера, но договориться не получилось. Нам отвечали: «Да-да, мы обдумаем-обсудим, с вами свяжемся»», – пояснил адвокат.

В итоге, обошлось без суда. Актер компенсировал затраты безналичным переводом.

Напомним, что авария с участием Ефремова случилась 8 июня. Артист находился за рулем своего автомобиля в пьяном состоянии, когда произошел смертельный инцидент. Он выехал на встречную полосу и врезался с машиной Сергея Захарова, который скончался в результате столкновения. Суд приговорил виновного к 8 годам лишения свободы, а затем смягчил наказание до 7,5 лет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Ефремова этапировали из колонии в Москву.