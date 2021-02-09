Ефремова этапировали из колонии в Москву

Ефремов будет находиться в московском изоляторе два месяца. Фото: instagram.com/efremovmofficia

Ефремов будет находиться в московском изоляторе два месяца. Фото: instagram.com/efremovmofficia

Актер ехал в столицу на спецпоезде в течение 3-4 дней.

Актер Михаил Ефремов этапирован из колонии Белгорода в Москву. С ним удалось поговорить общественному секретарю ОНК Алексею Мельникову, о чем пишет «Комсомольская правда».

Артист признается, что ничего не знал о поездке, поэтому для него новость стала сюрпризом. Он ехал в столицу в течение четырех дней и единственное, на что он жаловался, это отсутствие возможности покурить. Мельников отметил, что Ефремов выглядит уставшим, но он держится. Сейчас Ефремов живет в пятиместной камере, где у него пока только один сокамерник, осужденный за кражу. В распоряжении у них есть телевизор, чайник и холодильник.

Ожидается, что в московском изоляторе Ефремов пробудет два месяца. Его этапировали для участия в следственных действиях.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что адвокат Ефремова рассказал об отношениях актера с женой.