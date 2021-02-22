Под Петербургом ранним утром сгорел дом на 153 «квадратах»

Во Всеволожском районе Ленобласти утром произошел пожар в частном доме. Его тушили два часа.

По информации областного управления МЧС, все произошло сегодня в деревне Старая. Очевидцы сообщили в оперативные службы о возгорании в шесть утра. Оказалось, что в деревне вспыхнул частный дом на площади 153 квадратных метра.

Прибывшие на место пожарные справились с огнем за два часа. На месте происшествия работали дежурные смены 101 и 149 пожарных частей противопожарной службы Ленинградской области — всего восемь человек и две пожарных машины.

«Дознание по пожару ведёт отдел надзорной деятельности и профилактической работы Всеволожского района», — добавили в ведомстве.

О пострадавших не сообщается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что загоревшийся каршеринг тушили ночью на улице Корнеева.