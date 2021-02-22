В Египте умерла россиянка, застрявшая в Хургаде из-за локдауна

В Египте умерла россиянка, застрявшая в Хургаде из-за локдауна
Россиянка умерла после инсульта в Египте. Фото: pixabay

Россиянка из Екатеринбурга, которая из-за локдауна она не смогла вернуться из Египта на родину, скончалась.

Как сообщает портал «Екатеринбург Онлайн» со ссылкой на брата женщины, россиянка умерла прошлой ночью. По его словам, сейчас семья будет решать вопрос с перевозкой тела из Египта в Россию. Он отметил, что «побегал тут [по инстанциям] и ничего не набегал». По словам мужчины, если бы его сестра выжила, то он бы заплатил за перевозку на частном самолете.

Отметим, что 41-летняя екатеринбурженка вместе с женихом улетела на отдых в Египет 20 декабря. Пара планировала вернуться в Россию в середине января, но из-за введенного локдауна они были вынуждены остаться в Хургаде.

Во время ожидания открытия границ у россиянки случился инсульт. Местные врачи нашли у женщины опухоль головного мозга и медикаментозный цирроз печени. Позже она впала в кому. Ее брат вылетел в Египет для транспортировки женщины в Россию, но она умерла.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Пермском крае женщина упала в ущелье на туристической тропе.

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