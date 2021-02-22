Финансист рассказал об оптимальной сумме «подушки безопасности»

Чаще всего деньги нужны для непредвиденных покупок и в период безработицы. Фото: pixabay.com

Чаще всего деньги нужны для непредвиденных покупок и в период безработицы. Фото: pixabay.com

Она должна быть соизмерима нескольким среднемесячным расходам семьи.

Эксперт рассказал, какую сумму стоит отложить в качестве «подушки безопасности». Он отметил, что эти деньги могут понадобиться во время серьезной болезни или в период смены работы. Чтобы не столкнуться с проблемой безденежья, стоит отложить несколько среднемесячных расходов семьи. Об этом пишет агентство «Прайм».

Лучше всего, что если «подушка» будет равняться шести-девяти месячным доходам. В среднем, если в семье из трех человек работают двое, тратится более 85 тысяч рублей. Таким образом, отложить им нужно 600-900 тысяч рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что цена биткоина впервые перевалила за 58 тысяч долларов. Данный курс оказался историческим максимумом для виртуальной валюты.