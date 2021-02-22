Петербуржцы весь день жалуются на качество уборки снега: фоторепортаж Gazeta.SPb

Петербуржцы весь день жалуются на качество уборки снега: фоторепортаж Gazeta.SPb
Петербуржцы отмечают, что хуже всего убраны дворы. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Последние дни выдались снежными, и коммунальщики едва успевают очищать улицы города.

В Санкт-Петербурге на протяжении нескольких дней идет снег, который создает много проблем не только для пешеходов, но и для автомобилистов. Гололедица и осадки становятся причинами аварий и недовольства горожан, которым порой сложно пройти даже к подъезду из-за плохо расчищенных дорожек.

Множество жалоб на качество уборки снега публикуется в социальных сетях. Так, на Таллинском шоссе произошло ДТП с участием фуры – очевидцы предполагают, что из-за неочищенных дорог. Другие отмечают, что утром были плохо убраны Кушелевская дорога, Ириновский проспект, Рябовское шоссе. Граждане не понимают, по какой причине коммунальные службы не справляются со снегом? Третьи недовольны, так как снегоуборочная техника мешает проезду по ЗСД.

Чаще всего петербуржцы жалуются на качество уборки дворов. Житель Московского района не выдержал и оставил послание коммунальщикам на снеге: он потребовал убрать снег, но буквы уже припорошило снегом.

Тех, кто был бы полностью доволен уборкой, не так-то много. Петербуржцы отмечают, что с таким количеством снега действительно сложно справиться и, раз кому-то осадки мешают, то стоит задуматься о переезде.

Корреспондент Gazeta.SPb прогулялся по городу и отметил, что дороги в целом очищены, а вот о передвижениях пешеходов мало кто думает.

В Петербурге коммунальщики пока не справляются с последствиями снегопада, считают горожане. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин
В Петербурге коммунальщики пока не справляются с последствиями снегопада, считают горожане. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин
В Петербурге коммунальщики пока не справляются с последствиями снегопада, считают горожане. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин
В Петербурге коммунальщики пока не справляются с последствиями снегопада, считают горожане. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин
В Петербурге коммунальщики пока не справляются с последствиями снегопада, считают горожане. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин
В Петербурге коммунальщики пока не справляются с последствиями снегопада, считают горожане. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин
В Петербурге коммунальщики пока не справляются с последствиями снегопада, считают горожане. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин
В Петербурге коммунальщики пока не справляются с последствиями снегопада, считают горожане. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин
В Петербурге коммунальщики пока не справляются с последствиями снегопада, считают горожане. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Напоминаем, что синоптики тем временем уверяют, что снег будет идти как минимум ближайшие три дня. Это значит, что автомобилисты, пешеходы и коммунальные службы выдохнут еще не скоро.

В воскресенье, 21 февраля, город убирали около двух тысяч единиц снегоуборочной техники. К ним также присоединились сотни работников ручного труда.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, как коммунальщики борются со снегом.

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