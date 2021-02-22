Футболисты и тренер «Зенита-2» спасли жизнь человека

Спортсмены помогли мужчине выбраться из огня.

Футболисты «Зенита-2» Ислам Жилов и Никита Симдянкин, а также тренер Луис Анула спасли жизнь человеку в Турции. Об этом сегодня, 22 февраля, рассказали в официальном Twitter клуба.

Сейчас игроки находятся в Турции на сборах. Они находились на пробежке, когда услышали крики человека, раздающиеся из подсобного помещения. Футболисты увидели дым и бросились на помощь. Пока один тушил огонь, другой вытащил мужчину на воздух. После петербургские игроки вызвали скорую. Известно, что пострадавший остался жив, его здоровью ничего не угрожает

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что теннисист Медведев проиграл Джоковичу и сломал ракетку. Это был первый раз, когда российскому спортсмену удалось дойти до финала турнира.