Футболисты и тренер «Зенита-2» спасли жизнь человека

Футболисты и тренер &#171;Зенита-2&#187; спасли жизнь человека
Футболисты петербургского клуба спасли жизнь человеку. Фото: скриншот Instagram

Спортсмены помогли мужчине выбраться из огня.

Футболисты «Зенита-2» Ислам Жилов и Никита Симдянкин, а также тренер Луис Анула спасли жизнь человеку в Турции. Об этом сегодня, 22 февраля, рассказали в официальном Twitter клуба.

Сейчас игроки находятся в Турции на сборах. Они находились на пробежке, когда услышали крики человека, раздающиеся из подсобного помещения. Футболисты увидели дым и бросились на помощь. Пока один тушил огонь, другой вытащил мужчину на воздух. После петербургские игроки вызвали скорую. Известно, что пострадавший остался жив, его здоровью ничего не угрожает

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что теннисист Медведев проиграл Джоковичу и сломал ракетку. Это был первый раз, когда российскому спортсмену удалось дойти до финала турнира.

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