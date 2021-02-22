Дворы в Петербурге убирают 7,2 тысяч дворников

Дворы в Петербурге убирают 7,2 тысяч дворников
В Петербурге коммунальщики пока не справляются с последствиями снегопада, считают горожане. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Специалисты израсходовали более 400 тонн противогололедных материалов.

В Санкт-Петербурге сегодня, 22 февраля, продолжают активно ликвидировать последствия сильных снегопадов. Известно, что коммунальщики убирают не только дороги, но также внутриквартальные территории и крыши. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Расчисткой дворов занимаются более 7,2 тысяч дворников, 615 единиц специализированной уборочной техники и более 700 единиц малой механизации. Чтобы пешеходам было безопаснее ходить, израсходовано 400 тон противологоледных материалов.

Что касается кровель, то убрано 1,2 тысяч крыш. Их привели в порядок силами 1,1 тысяч человек. Уборка внутриквартальных территорий продолжается.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что припаркованный «Мерседес» попал под снежный обстрел с крыш на канале Грибоедова.

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