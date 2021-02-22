Петербуржцев предупредили об очередном снегопаде 23 февраля

В День защитника Отечества жителей Петербурга ожидает облачная, ночью с прояснениями погода.

Во вторник, 23 февраля, ночная температура воздуха составит от 17 до 19 градусов ниже нуля, в дневное время ожидается -10…-12 градусов. Пойдет снег, местами сильный, метель.

Согласно прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ветер подует со скоростью 12 метров в секунду. На дорогах гололедица, атмосферное давление в течение суток будет падать.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что дворы в Петербурге убирают 7,2 тысяч дворников. Специалисты израсходовали более 400 тонн противогололедных материалов.