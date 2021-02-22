Названы районы, где петербуржцы чаще всего жалуются на уборку снега

Названы районы, где петербуржцы чаще всего жалуются на уборку снега
Уборка снега в Петроградском районе. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Снегопады продолжают накрывать Петербург. По числу жалоб по уборке дорог лидируют три района города – Адмиралтейский, Выборгский и Калининский.

Об этом стало известно в понедельник, 22 февраля. Сегодня город убирают почти 2 тыс. уборочных машин и 9 тыс. дворников.

Как сообщили в Смольном, горячие линии по вопросам уборки города открыты в Жилищном комитете и Комитете по благоустройству. Каждое обращение горожан оценивается экспертами, после чего, если нарушения подтверждаются, замечания устраняют. На данный момент на контроле остались 59 обращений.

Сложнее обстоит ситуация с уборкой проезжей части. С 20 февраля комблаг принял 194 обращения. Специалисты отработали уже 113, а 81 пока находится на контроле.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 23 февраля Петербург вновь накроют метели и снегопады.

новости СПб снег уборка города уборка снега


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Пьяный мужчина упал с Сенного моста на лед и попал в реанимацию
Скорая и полиция прибыли к аварии с такси на Долгоозерной
Названы районы, где петербуржцы чаще всего жалуются на уборку снега
Land Rover смялся в «гармошку» после ДТП с грузовиком на КАД
Петербуржцев предупредили об очередном снегопаде 23 февраля
Семья выпрыгнула со второго этажа горящего дома в Вырице
Бабушка Манукяна резко отреагировала на результаты финала «Танцев со ...
Россия передала Белоруссии технологии по производству вакцин от коронавируса