«Кто бы ни троллил»: Лукашенко назвал российскую вакцину самой эффективной

Президент Белоруссии Александр Лукашенков рассказал, что в республике появится собственное средство против коронавируса. Фото: сайт Кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенков рассказал, что в республике появится собственное средство против коронавируса. Фото: сайт Кремля

В Белоруссии к осени появится собственная вакцина от коронавируса. Такое заявление сделал президент республики Александр Лукашенко.

В ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным он отметил, что к настоящему моменту самая эффективная вакцина от новой болезни – это российская, «кто бы ее ни троллил».

Как сообщили «РИА Новости», в ответ на это Путин заметил, что совместная работа двух стран в данном направлении развивается успешно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Россия передала Белоруссии технологии по производству вакцин от коронавируса.