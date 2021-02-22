«Кто бы ни троллил»: Лукашенко назвал российскую вакцину самой эффективной

В Белоруссии к осени появится собственная вакцина от коронавируса. Такое заявление сделал президент республики Александр Лукашенко.
В ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным он отметил, что к настоящему моменту самая эффективная вакцина от новой болезни – это российская, «кто бы ее ни троллил».
Как сообщили «РИА Новости», в ответ на это Путин заметил, что совместная работа двух стран в данном направлении развивается успешно.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Россия передала Белоруссии технологии по производству вакцин от коронавируса.