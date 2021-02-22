«Кто бы ни троллил»: Лукашенко назвал российскую вакцину самой эффективной

&#171;Кто бы ни троллил&#187;: Лукашенко назвал российскую вакцину самой эффективной
Президент Белоруссии Александр Лукашенков рассказал, что в республике появится собственное средство против коронавируса. Фото: сайт Кремля

В Белоруссии к осени появится собственная вакцина от коронавируса. Такое заявление сделал президент республики Александр Лукашенко.

В ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным он отметил, что к настоящему моменту самая эффективная вакцина от новой болезни – это российская, «кто бы ее ни троллил».

Как сообщили «РИА Новости», в ответ на это Путин заметил, что совместная работа двух стран в данном направлении развивается успешно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Россия передала Белоруссии технологии по производству вакцин от коронавируса.

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