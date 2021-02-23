В Пулково работает без отмен и задержек 23 февраля

В Пулково работает без отмен и задержек 23 февраля
Аэропорт Пулково. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

В День защитника Отечестве из аэропорта Северной столицы вылетят все запланированные самолеты. Пассажирам не придется тратить дополнительное время на ожидание своего рейса.

Об этом стало известно во вторник, 23 февраля. Согласно данным онлайн-табло, к 4:30 часам утра все рейсы, запланированные на сегодняшний день, будут выполнены точно по расписанию: информации о каких-либо задержках или отменах нет.

Отметим, что позднее ситуация может измениться из-за погодных условий или других причин.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сегодня Петербург вновь накроют метели и снегопады. В дневное время температура воздуха опустится до -10…-12 градусов.

аэропорт пулково новости СПб онлайн-табло


 

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В Пулково работает без отмен и задержек 23 февраля
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