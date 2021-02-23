В европейской части России в ближайшие дни ожидается потепление

В европейской части России в ближайшие дни ожидается потепление
В Россию придет потепление. Фото: pixabay

Жителей европейской части России в ближайшие дни ожидает потепление. Об этом рассказал руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, заметна тенденция к повышению температуры. С пятницы, 26 февраля, в центральной части страны температура воздуха в среднем будет составлять от 2 до 5 градусов мороза.

Как сообщил ТАСС, Вильфанд отметил, что на смену морозам и холодам придет нормальная, но еще не весенняя погода. Оттепель будет сопровождаться дождями и сильным ветром.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, где петербуржцы чаще всего жалуются на уборку снега. Снегопады продолжают накрывать город.

новости СПб погода Россия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Пулково работает без отмен и задержек 23 февраля
Невеста Роналду снялась обнаженной, прикрыв тело лишь сумкой
В европейской части России в ближайшие дни ожидается потепление
Петербуржцы задержали неадекватного водителя в Калининском районе
Ковид-ограничения в Великобритании начнут снимать с 8 марта
Врачи предупредили о пандемии психических заболеваний из-за коронавируса
Смертность среди зараженных COVID в Петербурге выросла на 6%
Скончалась звезда фильма «Семнадцать мгновений весны» Екатерина Градова