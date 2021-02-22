Врачи предупредили о пандемии психических заболеваний из-за коронавируса

Врачи предупредили о пандемии психических заболеваний из-за коронавируса
Специалисты должны быть готовы противостоять новой пандемии. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

Пандемия инфекции Covid-19 может повлечь за собой массовые психические заболевания. К такому выводу пришли индийские медики.

В ходе исследования они выяснили, что вызванные смертью близких людей и родственников депрессия, тревога, стрессовое расстройство и психологические травмы наблюдаются у каждого второго из десяти пациентов.

Как сообщило издание The Hindu, специалисты отметили, что лечение подобных случаев может продолжаться в течение нескольких лет.

В Индии уже началась подготовка медперсонала, который окажет моральную поддержку людям, страдающим от психических расстройств на фоне сложной эпидемиологической ситуации.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые исследовали продолжительность иммунитета к COVID-19.

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