Врачи предупредили о пандемии психических заболеваний из-за коронавируса

Пандемия инфекции Covid-19 может повлечь за собой массовые психические заболевания. К такому выводу пришли индийские медики.

В ходе исследования они выяснили, что вызванные смертью близких людей и родственников депрессия, тревога, стрессовое расстройство и психологические травмы наблюдаются у каждого второго из десяти пациентов.

Как сообщило издание The Hindu, специалисты отметили, что лечение подобных случаев может продолжаться в течение нескольких лет.

В Индии уже началась подготовка медперсонала, который окажет моральную поддержку людям, страдающим от психических расстройств на фоне сложной эпидемиологической ситуации.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые исследовали продолжительность иммунитета к COVID-19.