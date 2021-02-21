Ученые исследовали продолжительность иммунитета к COVID-19

Обычно долгое протекание коронавируса встречается у тех, у кго ослаблен иммунитет. Фото: pixabay.com

Обычно долгое протекание коронавируса встречается у тех, у кго ослаблен иммунитет. Фото: pixabay.com

У людей, которые перенесли коронавирус, долгое время сохраняется приобретенный иммунитет к заболеванию. К такому выводу пришли медики из Медицинского университета в Инсбруке.

Австралийские специалисты провели исследование на горнолыжном курорте Ишгиль. Год назад оттуда началось шествие инфекции COVID-19 по центральной Европе.

Как сообщил Euronews, исследование показало, что у 90% респондентов антитела сохраняются. Также было выявлено, что у 70% участников эксперимента, которых изучили на клеточный иммунитет, «все еще имеют клеточную активность».

Ученые предполагают, что совсем скоро в обществе сформируется коллективный иммунитет к заболеванию.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, кому нельзя ставить новую вакцину от коронавируса. Речь идет о препарате «Ковивак».