В Пулково 23 февраля задержали один рейс до Киргизии

В Петербурге в городском аэропорту Пулково задерживается один международный рейс. Дополнительное время придется ждать пассажирам, которые купили билеты на рейс до Киргизии.

Об этом стало известно во вторник, 23 февраля. Согласно данным онлайн-табло аэровокзала, задержан рейс U6 2733 маршрутом Петербург — Ош. Рейс выполняет авиакомпания «Уральские авиалинии». Планировалось, что самолет покинет Пулково в 10:00 утра, но его задержали на три часа. Теперь время вылета назначено на 13:00. Причины задержки рейса не уточняются.

Все остальные рейсы, судя по онлайн-табло аэропорта, вылетят в назначенное время. Отметим, что позднее ситуация может измениться из-за погодных условий или других причин.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Пулково прошли контроль уссурийская харза и корсак для частного зоопарка в Ленобласти.