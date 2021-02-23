Владимир Путин поздравил военнослужащих с Днем защитника Отечества

Президент РФ Владимир Путин поздравил граждан с Днем защитника Отечества, который россияне отмечают 23 февраля.

В своем выступлении на телеканале «Россия 24» глава государства выразил благодарность военнослужащим, исполнившим свой долг, и отметил боеспособность вооруженных сил. Президент также поблагодарил ветеранов, которые «научили нас побеждать и не сдаваться».

По словам Путина, в современном мире необходимо проявлять бдительность и всегда быть готовыми отвечать на самые сложные вызовы, а также грамотно и решительно действовать. Он отметил, что все это умеют делать российская армия и флот. Политик добавил, что страна гордится их боеспособностью, выучкой, отточенным владением современными знаниями и новейшим оружием.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что названы самые популярные подарки на 23 февраля в 2021 году.