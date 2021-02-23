Дуэт Daft Punk сообщил о распаде после 28 лет существования

Французский музыкальный электронный дуэт Daft Punk объявил о распаде группы спустя 28 лет совместных выступлений. Об этом коллектив уведомил поклонников весьма оригинальным способом, опубликовав на YouTube клип под названием Epilogue.

В видеоролике музыканты Тома Бангалтер и Гай-Мануэль де Хомем-Кристо, одетые в свои знаменитые костюмы роботов, прощаются друг с другом в пустыне. После этого один из них самоуничтожается, в второй уходит навстречу рассвету. За 13 часов видео набрало 9,2 млн просмотров.

Музыканты основали группу в 1993 году, они вывели французскую андеграундную музыку в мировые топ-чарты, прославившись своими хитами One More Time, Da Funk и Around The World.

Группа дебютировала диском Homework, а в 2013 году французы выпустили культовый сингл Get Lucky с участием Фаррелла Уильямса и Нила Роджерса.

Дуэт всегда избегал публичности и любой огласки. Их редко можно было увидеть на публике без головных уборов.

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