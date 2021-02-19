Земфира выпустила клип на новую песню «Остин»

Земфира выпустила клип на новую песню &#171;Остин&#187;
Кадр из клипа на песню Земфиры "Остин"

Российская певица Земфира поделилась клипом на новую песню «Остин», которая попадет в ее будущий альбом. Меньше чем за сутки он собрал более 370 тысяч просмотров на YouTube.

Клип снят в мрачном анимационном стиле, он появился на официальном YouTube-канале певицы. Главным героем видео сделали персонажа мобильных игр Homescapes и Gardenscapes — одинокого дворецкого по имени Остин. В песне Земфира настойчиво зовет его в гости.

Пользователи высоко оценили как новую песню, так и клип на нее:

«Бункер + дворец для одного человека + страх потери всего. Это не просто Остин. Это наша реальность»

«Чем больше слушаю, тем больше хочется, как зависимость. Музыка как будто вводит в транс. Боже, давно не была под таким впечатлением»

«Видеоряд и музыка классные. Такая масштабная работа проделана, чтобы создать этот 3Д мир, уважение дизайнерам»

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что группа «Сплин» сняла новый депрессивный клип на сингл «Вирус».

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