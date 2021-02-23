За сутки в Петербурге зарегистрировали 41 смерть от COVID-19

Сегодня оперштаб по борьбе с распространением COVID-19 сообщил, что за последние сутки в статистику смертности от нового вируса в Петербурге вошел 41 случай.

Об этом стало известно во вторник, 23 февраля. Город находится на первом месте среди российских регионов по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Северная столица обошла Москву. Следом идет Московская область. В Ленинградской области от умерли еще девять пациентов с пневмонией и положительным результатом теста на COVID-19.

В общей сложности за время пандемии коронавирус унес жизни 10 875 жителей Петербурга. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 84 047 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что недельная заболеваемость COVID в Петербурге снизилась на 10%.