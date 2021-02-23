Беглов поздравил петербуржцев с 23 февраля

Беглов поздравил петербуржцев с 23 февраля
Александр Беглов. Фото: пресс-служба Администрации Санкт-Петербурга

Губернатор Александр Беглов вместе с председателем Законодательного собрания Вячеславом Макаровым поздравили петербуржцев с Днем защитника Отечества.

«В этом году праздник проходит под знаком 800-летия со дня рождения Александра Невского – великого полководца и государственного деятеля, небесного покровителя Санкт-Петербурга», — цитирует их пресс-служба Смольного.

Руководители города пожелали всем защитникам Отечества крепкого здоровья, бодрости духа, мира, добра и благополучия.

В Петербурге в честь Дня защитника Отечества прогремят праздничные залпы салюта. Салют начнется в 21:00 мск. У Петропавловской крепости военнослужащие Западного военного округа произведут более 30 залпов из артиллерийских орудий. Вслед за их громом в небе над Невой раскроются 1,5 тысячи разноцветных фейерверков.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что специалисты сервиса поиска работы SuperJob провели исследования перед праздниками и выяснили, какую сумму петербуржцы готовы потратить на подарки к 23 февраля. Результаты показали, дарить подарки своим мужьям ко Дню защитника Отечества собираются 30% россиянок.

23 февраля Александр Беглов день защитника отечества


 

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