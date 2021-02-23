Мясников объяснил, почему необходимо вакцинировать группы риска

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, почему людям, которые находятся в группах риска по коронавирусу, нужно пройти вакцинацию.

Он отметил, что официальная статистика смертности от COVID-19 не учитывает тех, кто перенес болезнь в легкой форме или бессимптомно, поэтому реальные показатели летальных исходов на порядок ниже, чем официальные, и сосредоточены в группе людей старше 70 лет и хронических больных.

«Поэтому так важна вакцинация именно групп риска», — пишет врач в своем Telegram-канале.

С начала пандемии в России зафиксировано 4 189 153 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 84 047 летальных исходов, выздоровели 3 739 344 пациента.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что врач и телеведущий Александр Мясников предупредил, что пандемия гриппа может потрясти планету и стать опаснее коронавирусной инфекции. Специалист заявил, что грипп станет заболеванием, которое в будущем потрясет нашу планету. По его словам, все ученые и вирусологи ждут мутаций, птичьего гриппа и свиного гриппа.