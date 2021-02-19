Мясников назвал заболевание опаснее коронавируса

Александр Мясников напомнил, что в некоторых случаях люди могут одновременно заражаться гриппом и коронавирусом. Фото: кадр из видео на Youtube

Александр Мясников напомнил, что в некоторых случаях люди могут одновременно заражаться гриппом и коронавирусом. Фото: кадр из видео на Youtube

Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил, что пандемия гриппа может потрясти планету и стать опаснее коронавирусной инфекции.

Специалист заявил в эфире телеканала «Россия 1», что грипп станет заболеванием, которое в будущем потрясет нашу планету. По его словам, все ученые и вирусологи ждут мутаций, птичьего гриппа и свиного гриппа. Как утверждает Мясников, смертность от этой болезни якобы будет в разы больше, чем от нынешнего коронавируса.

Мясников напомнил, что в некоторых случаях люди могут заражаться сразу двумя этими вирусами. Он считает, что во многих странах статистика смертности от ковида не совсем точна, потому что многих переболевших не успевают учитывать. По словам врача, процент смертности от гриппа в разы выше, чем принято считать.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что главврач больницы в Коммунарке рассказал о случаях повторного заражения COVID-19.