Главврач больницы в Коммунарке рассказал о случаях повторного заражения COVID-19

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о переболевших коронавирусом пациентах, которые инфицировались повторно.

Проценко заявил в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1», что российские медики пока не могут систематизировать наблюдения по таким случаям, поскольку они единичные. По его словам, которые приводит РИА Новости, низкое число зарегистрированных повторных случаев COVID-19 может быть мало из-за того, что больные не обращаются к врачам из-за легкого течения болезни. Врач отметил, что все повторно госпитализированные пациенты болели в средней форме, никто из них не попадал в реанимацию.

Проценко добавил, что во всех регионах России снижается количество заболевших ковидом. В настоящее время в больнице в Коммунарке на лечении находятся более 600 пациентов, при этом каждый третий из них болеет в тяжелой форме.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что переболевших COVID-19 предложили бить током в Петербурге.