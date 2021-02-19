Переболевших COVID-19 предложили бить током в Петербурге

Специалисты Петербургского института имени Павлова предложили восстанавливать организм переболевших коронавирусом с помощью стимуляции током.

Заведующий лабораторией физиологии движений института Юрий Герасименко рассказал, что метод стимуляции спинного мозга через кожу с помощью токов позволит восстановить дыхательную функцию после перенесенного коронавируса.

Ученые провели исследование и пришли к выводу, что параметрами дыхания можно управлять с помощью стимуляции спинного мозга. Этот метод позволяет увеличить параметры вдоха и выдоха у пациентов. Сейчас специалисты исследуют механизмы управления этими процессами, чтобы разработать специальную систему тренировок.

По словам Герасименко, новый метод пока находится на стадии исследования и не утвержден в качестве технологии лечения. Он добавил, что стимуляции током сейчас успешно применяются для реабилитации пациентов после инсульта.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, власти Петербурга заявили о спаде второй волны коронавируса.