Власти Петербурга заявили о спаде второй волны коронавируса

За последнюю неделю городские стационары для больных COVID-19 зафиксировали рост новых пациентов на 2,5%. Фото: комитет по здравоохранению

За последнюю неделю городские стационары для больных COVID-19 зафиксировали рост новых пациентов на 2,5%. Фото: комитет по здравоохранению

В Петербурге наблюдается спад второй волны пандемии коронавирусной инфекции. Но в то же время в городе выросло число госпитализированных с COVID-19.

По словам первого замглавы комитета по здравоохранению Петербурга Андрея Сараны, за последнюю неделю городские стационары для больных COVID-19 зафиксировали рост новых пациентов на 2,5%.

Чиновник объяснил, что рост числа госпитализируемых с ковидом связан с рекомендациями Минздрава, по которым медики должны забирать в больницу пациентов с любой степенью тяжести болезни возрастом от 65 лет и с сопутствующими патологиями. Также госпитализируют пациентов с сахарным диабетом старше 50 лет. Сарана добавил, что если сравнивать две последние недели с двумя предыдущими, то число новых пациентов снизилось на 27,5%.

Это может говорить о спаде второй волны пандемии. По его словам, за сутки в Петербурге госпитализируют 330-370 человек, что намного меньше пиковых значений в конце 2020 года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в пяти ТРЦ Петербурга с 24 февраля начнут прививать от COVID.