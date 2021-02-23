Петербуржцы в соцсетях делятся фото алого рассвета

Петербуржцы в соцсетях делятся фото алого рассвета
Горожане запечатлели зарево в разных частях города. Фото: @rybakof71

Жители Петербурга 23 февраля стали свидетелями необычного рассвета.

Небо над Северной столицей озарилось яркими алыми и фиолетовыми оттенками.

Фото: @peliasmag

Горожане запечатлели зарево в разных частях города.

Фото:@ peliasmag

«Как будто пожар в утреннем небе», — пишут очевидцы в соцсетях.

Фото:@lera_tsvetikova

Авторы снимков утверждают, что не пользовались фильтрами для фото.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленобласти обещают ясную погоду наступающей ночью. Специалисты не уточняют, удастся ли увидеть сияние в Санкт-Петербурге. Сейчас небо над Северной столицей затянуто тучами.

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