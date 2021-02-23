В сгоревшем доме в Новосибирске нашли тела двух детей

В сгоревшем доме в Новосибирске нашли тела двух детей
Спасатели потушили пожар. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В частном доме в Кировском районе Новосибирска произошел пожар.

На месте происшествия нашли тела двух мертвых детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на старшего помощника руководителя Следственного управления СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасию Кулешову.

Она отметила, что назначена судебно-медицинская экспертиза. Поиски возможных жертв продолжаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что все случилось на Магнитогорской улице. Там загорелось здание склада – по предварительным данным, причиной стало короткое замыкание. На место прибыли спасатели, которые на данный момент ликвидировали пожар.

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