Массовое ДТП произошло на Благовещенском мосту

Массовое ДТП произошло на Благовещенском мосту
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

Во вторник, 23 февраля, на Благовещенском мосту произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. По словам очевидцев, в ДТП попали не менее пяти транспортных средств.

На опубликованных кадрах видно, как легковушка слишком быстро попыталась перестроиться в другой ряд, но, видимо, скользкие дороги помешали завершить маневр. В итоге она влетела в машину, которая ехала по соседней полосе, попутно задев еще три автомобиля.

«Массовое ДТП произошло на Благовещенском мосту, движение затруднено», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

На место происшествия прибыли спасатели и скорая. Движение в сторону Васильевского острова перекрыто. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на КАД в Санкт-Петербурге произошло ДТП с участием фуры и легкового авто. На место приехали скорая помощь, реанимация и сотрудники ГИБДД.

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