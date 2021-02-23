Бондаренко признал, что не все управляющие компании справляются с уборкой города

Бондаренко признал, что не все управляющие компании справляются с уборкой города
Петербуржцы отмечают, что хуже всего убраны дворы. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Он поручил службам максимально оперативно выполнять свою работу.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Бондаренко признал, что не все управляющие компании справляются с выпавшим объемом снега. Так, некоторые не могут организовать оперативный вывоз снега с тротуаров. Об этом сегодня, 23 февраля, сообщили в пресс-службе Смольного.

Бондаренко отметил, что согласно регламенту, у предприятий есть от 2 до 20 дней для уборки снега. Срок зависит от категории дороги. Сейчас, подчеркнул вице-губернатор, нужно максимально активно освобождать город от снега.

«Петербуржцев в свою очередь просим быть очень внимательными на дорогах при неблагоприятных погодных условиях, с пониманием отнестись к работе дорожных служб рядом с их домами»,

— сказал вице-губернатор.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге с улиц активно вывозят снег. За последние сутки в городе выпала почти месячная норма осадков.

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