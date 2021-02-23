В Италии из-за оползня в море оказались более 200 гробов

По предварительным данным, во время инцидента никто не пострадал.

В Италии в одном из пригородов Генуи, Камольи, произошел оползень. Из-за этого часть кладбища оказалась в море, о чем пишет РИА Новости 23 февраля.

Специалисты отмечают, что в результате инцидента в воде оказались около 200 гробов с покойниками. Эрозия почвы была вызвана в том числе сильными приливами волн в последние годы. По предварительным данным, люди, находившиеся на кладбище в момент инцидента, не пострадали.

На место прибыли спецслужбы: пожарные, полицейские и сотрудники береговой охраны. Им предстоит выловить все гробы и вернуть их на территорию кладбища.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что начальник ритуальной компании подрался с конкурентом на кладбище в Ириновке.