В Италии из-за оползня в море оказались более 200 гробов

В Италии из-за оползня в море оказались более 200 гробов
Гробы оказались в море. Фото: pixabay

По предварительным данным, во время инцидента никто не пострадал.

В Италии в одном из пригородов Генуи, Камольи, произошел оползень. Из-за этого часть кладбища оказалась в море, о чем пишет РИА Новости 23 февраля.

Специалисты отмечают, что в результате инцидента в воде оказались около 200 гробов с покойниками. Эрозия почвы была вызвана в том числе сильными приливами волн в последние годы. По предварительным данным, люди, находившиеся на кладбище в момент инцидента, не пострадали.

На место прибыли спецслужбы: пожарные, полицейские и сотрудники береговой охраны. Им предстоит выловить все гробы и вернуть их на территорию кладбища.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что начальник ритуальной компании подрался с конкурентом на кладбище в Ириновке.

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