Тарифы на свет и тепло в России могу вырасти

Тарифы на свет и тепло в России могу вырасти
Повышение сбора напрямую повлияет на рост тарифов на тепловую, а в некоторых регионах - и электроэнергию. Фото: pixabay

В России может подорожать тепловая и электрическая энергия в связи с повышением утилизационного сбора на технику для добычи угля.

Как сообщают «Известия», ссылаясь на письмо замминистра энергетики Анатолия Яновского в Минэкономразвития и Минпромторг, рост утилизационного сбора на легковые и грузовые автомобили составит 25%, на спецтехнику — более чем 50%. К ним относятся бульдозеры, колесные ковшовые фронтальные погрузчики и многоковшовые экскаваторы. По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, рост утилизационного сбора может произойти еще до второго квартала этого года.

В письме говорится, что от себестоимости продукции угольных предприятий зависят энергетические тарифы, поэтому повышение сбора напрямую повлияет на рост тарифов на тепловую, а в некоторых регионах — и электроэнергию.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России могут резко подорожать продукты из-за упаковки.

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